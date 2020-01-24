Elazığ panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı - Son Dakika

Elazığ panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı

6 saat önce

ELAZIĞ Panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı.

ELAZIĞ Panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı

Elazığ panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı
Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ'daki deprem sonrası ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:45:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]