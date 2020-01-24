Elazığ panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı - Son Dakika

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Elazığ panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı
6 saat önce
ELAZIĞ Panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Panik yaşayan vatandaşlar deprem sonrası meydanlarda toplandı
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