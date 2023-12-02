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Elazığ-Pertek arasında feribotta tartışma: Kadın can simidiyle kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ-Pertek arasında feribotta tartışma: Kadın can simidiyle kurtarıldı

Elazığ-Pertek arasında Keban baraj gölünde sefer halinde olan feribotta bulunan bir bayan, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini suya attı. Kadın, personelin suya bıraktığı can simidi sayesinde kurtarıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

02.12.2023 - 12:15,
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Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı

ELAZIĞ - Elazığ-Pertek arasında Keban baraj gölünde sefer halinde olan feribotta bulunan bir kadın, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini suya attı. Kadın, personelin suya bıraktığı can simidi sayesinde kurtarıldı.

Olay önceki gün Elazığ-Pertek arasında Keban Baraj Gölünde sefer yapan bir feribotta meydana geldi. İddiaya göre, feribota yolcu olarak binen iki arkadaş arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası bayan, feribotun korkuluklarına çıkarak kendini suya attı. Olayı gören yolcu ve personeller kadını kurtarmak için seferber oldu. Personel suya can simidi atarak kadını kurtardı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Keban, Kurtarma, Olaylar, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ-Pertek arasında feribotta tartışma: Kadın can simidiyle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ-Pertek arasında feribotta tartışma: Kadın can simidiyle kurtarıldı - Son Dakika
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