Son Dakika Haberleri: Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suç üstü yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suç üstü yakaladı

Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suç üstü yakaladı

7 saat önce

Elazığ'da 3 ayrı inşattan hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından çaldıkları malzemelerle suç üstü yakalandı.

Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suç üstü yakaladı, System.String[]

Elazığ'da 3 ayrı inşattan hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından çaldıkları malzemelerle suç üstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a gelen 2 şüpheli 3 ayrı inşaattan elektrik ve su tesisatı malzemelerini çaldı. Bu sırada bölgede devriyede olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, şüphelileri fark etti. Ellerinde çalıntı malzemelerle suç üstü yakalanan şüpheliler S.G ile S.Ç. gözaltına alındı.Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.


Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Diyarbakır, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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