Son Dakika Haberleri: Elazığ polisi 21 bin adet kaçak ürün ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ polisi 21 bin adet kaçak ürün ele geçirdi

Elazığ polisi 21 bin adet kaçak ürün ele geçirdi

7 saat önce

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada hap, krem, şurup, damla, solüsyonların da olduğu toplam 21 bin 636 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Elazığ polisi 21 bin adet kaçak ürün ele geçirdi, System.String[]

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada hap, krem, şurup, damla, solüsyonların da olduğu toplam 21 bin 636 adet kaçak ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada tabelası olmadan gıda satışı üzerine faaliyet yürütülen bir iş yeri tespit edildi. İş yerinde yapılan arama ve kontrollerde raflarda üzerinde yabancı menşeili ibareler bulunan ecza ile cinsel içerikli kaçak ürünler tespit edildi. Bunun üzerine iş yeri sahibi I.S.R. gözaltına alınarak evinde de arama gerçekleştirildi. Şüphelinin iş yeriyle birlikte evinde satışı izne tabi olması gereken yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen hap, krem, şurup, damla, solüsyon gibi toplam 21 bin 636 adet gümrük kaçağı ürün ele geçti.


Gözaltına alınan yabancı uyruklu işyeri sahibi I.S.R. hakkında gerekli adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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