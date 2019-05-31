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Elazığ polisi bayram tedbirlerini aldı

28 dakika önce

Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Ramazan bayramı ve öncesi ile sonrasında oluşan yoğunluk nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını, trafikte özellikle emniyet kemeri takmayan ve hız yapanlar üzerinde duracaklarını bildirdi.

Elazığ polisi bayram tedbirlerini aldı, System.String[]
Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Ramazan bayramı ve öncesi ile sonrasında oluşan yoğunluk nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını, trafikte özellikle emniyet kemeri takmayan ve hız yapanlar üzerinde duracaklarını bildirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayının son günlerinde bayram öncesi alış veriş yoğunluğu başladı. Bugünden sonra başlayacak olan 9 günlük bayram tatili nedeniyle yollarda da bayram ziyareti nedeniyle yoğunluk olacağı tahmin edildiği için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından tedbirler alındı.Ekiplerin hem karadan hemde havadan takipte olacağı trafik uygulamalarında ise özellikle hız ve emniyet kemerine yöneleceği belirtildi.

Ramazan Bayramı nedeniyle tedbirlerin arttırıldığını belirten İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül," Ramazan Bayramı dolayısıyla Elazığlı vatandaşlarımız ve il dışından gelen misafirlerimizin de yoğunluğunu göz önüne alarak 9 günlük resmi tatilde yoğun ve ek tedbirler aldık. Asayiş ekiplerimiz tren garı, otogar, alış veriş merkezleri ve diğer yoğun yaşanılan yerlerde ekiplerimizle görev aldılar. Trafik ekiplerimiz drone ile alanda olacaklar. Radar KGS üzerinden işlemlerini yürütecekler. Özellikle emniyet kemeri konusunda denetimlerimiz yoğun olacak"dedi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:29 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Elazığ, 3. Sayfa
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