Elazığ polisi, evden çıkamayanlar için alışverişte - Son Dakika

Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler, 65 yaş ve üstü için talep üzerine alışveriş yapıp evlerine bırakıyor.



Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle ülke çapında da gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sosyal destek veriliyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ Valiliği koordinesinde de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kapsamda bir çok kurumdan oluşturulan personellerle görev yapıyor. Grupta yer alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde 155 hattı üzerinden evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara özel hizmet veriyor. Kısıtlaması bulunan vatandaşların taleplerini alan polisler, listeyi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne göndererek, ekiplerle alış verişini gerçekleştirip, evlere teslim ediyor. Uygulama kapsamında sadece bugün polis ekiplerinin 98 kişinin alışverişi ve maaş çekme gibi işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.



Polis, şehir merkezi ve ilçelerde bu uygulamayı gerçekleştirirken, jandarma da kırsalda olan vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. - ELAZIĞ