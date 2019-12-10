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Elazığ-polisi görünce esrarı sobada yakmaya çalıştılar

6 saat önce

Polisi görünce esrarı sobada yakmaya çalıştılarElazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir barakadaki yanan soba içinde ve toprak altına gizlenmiş toplam 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Polisi görünce esrarı sobada yakmaya çalıştılar

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir barakadaki yanan soba içinde ve toprak altına gizlenmiş toplam 2 kilogram esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Palu ilçesinde bir barakada uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını yönünde ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Operasyon sırasında barakada bulunanların yanan soba içerisine poşet attıklarını gören polis, suyla müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Sobadaki poşeti çıkaran polis, bir kısmı yanmış esrar ele geçirdi. Daha sonra bölgede narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler poşet içerisinde ve bahçe kısmında toprağa gömülü vaziyette bir miktar esrar daha ele geçirdi.

Operasyonda toplamda 2 kilogram esrar ele geçirilirken, şüpheliler R.K. ve M.B. gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Elazığ-polisi görünce esrarı sobada yakmaya çalıştılar

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
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