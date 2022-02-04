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Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 5 zanlı yakalandı

04.02.2022 11:47
Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 5 zanlı yakalandı

Elazığ'da iki farklı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 5 zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Elazığ'da iki farklı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 5 zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler kent merkezinde bulunan bir ikametten LCD televizyon ve ziynet eşyalarının çalınması ihbarı aldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemelerinin ardından şüphelilerin E.K. (36), K.S. (25), V.A. (30) ve H.İ.G. (24) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, düzenlenen operasyonla 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, farklı adres ve tarihlerde 4 pikap tarzı araçtan akü hırsızlığı ihbarı alan ekiplerin yaptığı çalışmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesiyle şüphelinin E.E. (37) olduğu tespit edildi. Zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki hırsızlık olayına karışan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 5 zanlı yakalandı
Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 5 zanlı yakalandı
Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 5 zanlı yakalandı
Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 5 zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ polisi hırsızlara göz açtırmıyor: 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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