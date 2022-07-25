Elazığ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Keban ilçesinde bulunan sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu tür üzücü olayların önüne geçilebilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ polisi plajlarda boğulmalara karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

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