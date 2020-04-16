Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı - Son Dakika

Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı

11 dakika önce

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli suç üstü yakalandı.

Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı, System.String[]

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada kent merkezinde bir sokakta şüpheli K.P, bir şahsa uyuşturucu madde satarken suç üstü yakalandı. Yakalanan şüpheli K.P'nin üst aramasında 111 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, diğer şahıs hakkında da kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:44 Kaynak: İHA

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