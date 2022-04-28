Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

28.04.2022 19:31

Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Elazığ'da uyuşturucu satan şüpheli yakalandıELAZIĞ Elazığ'da uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Elazığ'da uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ Elazığ'da uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticaret ve sevkiyatının önlenmesi için çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 adres tespit edildi. Adreslere yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 6 parça halinde toplam 691 gram metamfetamin, 2 parça halinde 38 gram toz esrar, 1 parça halinde 14 gram kubar esrar, uyuşturucu madde satışında kullanılan 2 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan M.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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