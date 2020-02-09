Elazığ polisinden depremzede çocuklara moral desteği - Son Dakika
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Elazığ polisinden depremzede çocuklara moral desteği

6 saat önce

Elazığ polisi, düzenlediği etkinlikte depremzede çocuklarla oyunlar oynadı, şapka ve balon hediye etti.

Elazığ polisinden depremzede çocuklara moral desteği, System.String[]

Elazığ polisi, düzenlediği etkinlikte depremzede çocuklarla oyunlar oynadı, şapka ve balon hediye etti.

24 Ocak'ta yaşanan depremden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı atlatması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara güvenlik güçleri de katkı sunuyor.

Bu kapsamda Elazığ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan toplum destekli polis memurları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait 10 vagonda kalan depremzede ailelerin çocuklarına moral programı düzenledi.

Çocuklara şapka ve balon hediye eden ekipler, onlarla çeşitli oyunlar oynadı, birlikte şarkı söyledi.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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