Elazığ polisinden şok uygulamalar: 23 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı şok ve genel asayiş uygulamalarında yakalanan 61 şahıstan 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümü ekipleri, kent genelinde önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla bir hafta içerisinde çok sayıda uygulama yaptı. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı şok ve genel asayiş uygulamaları kapsamında 2 bin 575 şahıs ile bin 85 araç sorgulandı. Uygulamalarda 32'si yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli konulardan aranan 61 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 23'ü çeşitli suçlardan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Uygulamalar da ayrıca şüphelilerden 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak, bir miktar toz esrar, metanfetamin ve eroin ele geçirildiği bildirildi.



Öte yandan, kimlik bildirimsiz işçi çalıştıran 2, sigara içilmesine müsaade edilmekten ise 1 iş yerine yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ