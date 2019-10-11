Son Dakika Haberleri: Elazığ polisinden uyuşturucu ile mücadele
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ polisinden uyuşturucu ile mücadele

Elazığ polisinden uyuşturucu ile mücadele

33 dakika önce

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 7 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 şüpheliye de ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.

Elazığ polisinden uyuşturucu ile mücadele, System.String[]

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 7 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 şüpheliye de ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde kullanan 7 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Çalışmasını sürdüren ekipler Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ise 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Şüphelilerden 4,21 gram metamfetamin, 30 gram esrar, 36,18 gram taş kokain maddesi ile 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:16 Kaynak: İHA
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