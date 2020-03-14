Elazığ polisinden uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ polisinden uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama - Son Dakika

Elazığ polisinden uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

6 saat önce

Elazığ'da polisin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda yakaladığı aralarında 8 yıl ile 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüphelilerin de olduğu 5 şahıs tutuklandı.

Elazığ polisinden uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama, System.String[]

Elazığ'da polisin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda yakaladığı aralarında 8 yıl ile 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüphelilerin de olduğu 5 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında takibe alınan M.İ.'nin uyuşturucu madde almaya gelen şahıslarla buluştuğu anda operasyon yapılıp yakalandı.Şüpheliden 14 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 20 adet esctacy hap ile 1 fişek toz esrar ele geçirildi.


Çalışmasına devam eden ekipler, uyuşturucu tacirlerinden şüpheli M.G'nin bir otelde kaldığını belirledi. Otel odasına operasyon düzenleyen polis şüpheliyi yakaladı. Şüpheliden 203 gram metamfetamin ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay, 4 yıl 2 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 3 şahsı da tespit eden polis düzenlediği operasyonlarla zanlıları yakaladı.Tüm operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Öteyandan ekiplerin 10 gram eroin, 13 gram esrar, uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ile yakalanan 10 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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