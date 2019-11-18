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Elazığ ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

7 saat önce

Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltıElazığ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Harput Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin kimlik sorgusunu yapıp, üzerlerini aradı. H.E. ve F.N. taşıdıkları ruhsatsız tabancaları saklamaya çalıştı. Şüphelilerde ruhsatsız 2 tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Tabancalar ile mermilere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Elazığ ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
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