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Elazığ ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı
7 saat önce
Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltıElazığ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Elazığ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
Harput Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin kimlik sorgusunu yapıp, üzerlerini aradı. H.E. ve F.N. taşıdıkları ruhsatsız tabancaları saklamaya çalıştı. Şüphelilerde ruhsatsız 2 tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Tabancalar ile mermilere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
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