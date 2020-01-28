Elazığ sağlık bakanı koca, depremde yaralanan azize çelik'i hastanede ziyaret etti - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ sağlık bakanı koca, depremde yaralanan azize çelik'i hastanede ziyaret etti - 1 - Son Dakika

Elazığ sağlık bakanı koca, depremde yaralanan azize çelik'i hastanede ziyaret etti - 1

6 saat önce

ELAZIĞ Sağlık Bakanı Koca, depremde yaralanan Azize Çelik'i hastanede ziyaret etti - 1.

ELAZIĞ Sağlık Bakanı Koca, depremde yaralanan Azize Çelik'i hastanede ziyaret etti - 1

Elazığ sağlık bakanı koca, depremde yaralanan azize çelik'i hastanede ziyaret etti - 1

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:53 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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