Elazığ sağlık bakanı koca, elazığ fethi sekin hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret... - Son Dakika

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Elazığ sağlık bakanı koca, elazığ fethi sekin hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret...
6 saat önce
Elazığ Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Fethi Sekin Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
Elazığ Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Fethi Sekin Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti
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