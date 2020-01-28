Elazığ sağlık bakanı koca, elazığ fethi sekin hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret... - Son Dakika

Elazığ Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Fethi Sekin Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok