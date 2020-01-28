Elazığ sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika

Elazığ sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı

6 saat önce

ELAZIĞ Sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı (drone ekiyle)

ELAZIĞ Sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı (drone ekiyle)

Elazığ sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı

Sakarya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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