Son Dakika › Güncel › Elazığ sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika
Elazığ sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı
6 saat önce
ELAZIĞ Sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı (drone ekiyle)
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Sakarya'dan gelen konteyner vagonlu tren deprem bölgesine ulaştı (drone ekiyle)
Son Dakika Manisa'daki deprem anında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi