Elazığ Şehir Hastanesine doktor takviyesi

Elazığ ve bölge illerine kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmaya başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi sağlık kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk, yaptığı açıklamada, onkoloji kliniğinin ileri teknolojik cihazlarla donatıldığını söyledi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Hastanemize atanan Onkoloji Uzmanı Birol Yıldız görevine başladı. Kendilerine, ilimize ve bölgemize hayırlı olsun. Açıldığı günden itibaren ilimize ve bölgemize dünya standartlarında hizmet sunan hastanemiz, halkımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor."