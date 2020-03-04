Elazığ şehit ateşi elazığ'a düştü - Son Dakika
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Elazığ şehit ateşi elazığ'a düştü

6 saat önce

Şehit ateşi Elazığ'a düştüSURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26) acı haberi, Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehit ateşi Elazığ'a düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26) acı haberi, Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un şehadet haberi, Baskil ilçesine bağlı Karaali köyü Büyüler mezrasında yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine, Türk bayrakları asıldı.

8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, acılı aileye başsağlığı diledi. Şehit Coşkun, yarın Elazığ'da toprağa verilecek.

Elazığ şehit ateşi elazığ'a düştü

Baskil, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:36 Kaynak: DHA
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