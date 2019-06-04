Son Dakika Haberleri: ELAZIĞ Şehit Uzman Onbaşı Eren için Elazığ'da tören
Son Dakika Güncel Haber

ELAZIĞ Şehit Uzman Onbaşı Eren için Elazığ'da tören

55 dakika önce

Şehit Uzman Onbaşı Eren için Elazığ'da törenTunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Eren için Elazığ'da tören
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Tornoba kırsalında dün bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışmada yaralanan 2 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Elazığ'da tedaviye alındığı Fırat üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı eren için saban saatlerinde Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Vedat Çolak, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Sermin Balık, kurum müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri araçla Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak havalimanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesi sonrası şehidin cenazesi, askerler tarafından uçağa taşındı. Bekar olan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Erkan BAY ELAZIĞ,(DHA)-
===================
(Tür: Yurt)
ELAZIĞ Şehit Uzman Onbaşı Eren için Elazığ'da tören
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:24 Kaynak: DHA
Adana, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye 10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı Son dakika! Bakanlık duyurdu: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:19:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ELAZIĞ Şehit Uzman Onbaşı Eren için Elazığ'da tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]