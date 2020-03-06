Elazığ "Şehitler Tepesi Boş Değil" yazılarıyla donatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ 'Şehitler Tepesi Boş Değil' yazılarıyla donatıldı - Son Dakika

Elazığ "Şehitler Tepesi Boş Değil" yazılarıyla donatıldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen harekata destek veren Elazığlılar ev ve iş yerlerini bayraklarla süslerken, belediye de bilboardları "Şehitler Tepesi Boş Değildir,Ya Rabbi Şanlı Ordumuzu Muzaffer Kıl" yazılarıyla donattı.

Elazığ

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen harekata destek veren Elazığlılar ev ve iş yerlerini bayraklarla süslerken, belediye de bilboardları "Şehitler Tepesi Boş Değildir,Ya Rabbi Şanlı Ordumuzu Muzaffer Kıl" yazılarıyla donattı.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na ülke genelinden olduğu gibi Elazığ'dan da destekler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine bayrak asarken, Elazığ Belediyesi'de kentin farklı noktalarındaki billboardları "Ya Rabbi Şanlı Ordumuzu Muzaffer Kıl, Şehitler Tepesi Boş Değil, Toprağını Kahramanlar Bekliyor, Bir Bayrak Dalgalanmak İçin Rüzgar Bekliyor" sözleriyle kentin her yerini donattı.


Vatan topraklarının şehitlerin kanıyla yoğrulduğunu dile getiren vatandaşlardan Cabir Yavuz, " Şehitler tepesi boş değildir, Allah, yar ve yardımcımız olsun. Her zaman vatanımızın, şehitlerimizin yanındayız. Allah şehitlerimize rahmet etsin ve vesilesiyle de bizleri muvaffak eylesin" dedi.


Vatandaşlardan Ramazan Macit ise "Öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah, ailelerine sabırlar versin. Elazığ halkı her zaman milletinin ve vatanının yanında olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Topraklarımız ezelden beri dedelerimizin ve şehitlerimizin kanı ile yoğrulmuştur. ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacaktır. Elazığ halkı olarak her zaman milletimiz ve vatanımızın yanındayız. Göklerde bayrağımız hiçbir zaman inmeyecektir" diye konuştu.


"Şehitler tepesi boş değildir" diyen vatandaşlardan Bünyamin Doğan'da vatan ve millet için her zaman hazır olduklarını aktardı. - ELAZIĞ

Suriye, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti
İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:09:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ "Şehitler Tepesi Boş Değil" yazılarıyla donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]