Elazığ Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımına başlandı

Elazığ Şeker Fabrikası'nın 2019-2020 yılı şeker pancarı alım kampanyası başladı.

Fabrikada düzenlenen törende konuşan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, şirketlerinin 93 yıllık mazisi, marka değeri, bilgi birikimi ve yaygın teşkilat yapısı ile şeker sektöründe öncü ve lider olma özelliğini devam ettirdiğini söyledi.

Arat, şunları kaydetti:

"TÜRKŞEKER tarafından 2019 yılında 36 il, bin 193 yerleşim biriminde 34 bin 424 üretici tarafından 1 milyon 120 bin 634 dekar sahada tahmini 6 milyon 950 bin ton pancar üretilmesi beklenmekte. Büyük meşakkatle üretilerek fabrikamıza teslim edilen pancar için Sayın Cumhurbaşkanımız, alın terinin ve emeğin karşılığını verme konusundaki hassasiyetiyle 2019 yılı yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatını 300 lira olarak açıklamıştır. Bu, 2018 yılında 235 lira olan alım fiyatının yüzde 27,66 üzerindedir. Açıklanan bu fiyat ile pancar üreticisinin enflasyonun üzerinde gelir elde etmesi sağlanmıştır."

Türkiye kristal şeker üretiminde dünyada 5. sırada

Arat, Türkiye'nin dünyada pancardan şeker üreten ülkeler içinde yüzde 6 pay ile Rusya, Fransa, Almanya ve ABD'nin ardından 5. sırada yer aldığını dile getirdi.



Hedeflerinin TÜRKŞEKER markasının, yerli ve milli sermayenin gücü ve en büyük paydaşı olan çiftçilerle sektördeki konumunu daha da güçlendirmek olduğuna işaret eden Arat, şunları kaydetti:

"Şeker Kanununun yürürlüğe girdiği ve kotalı üretime başlandığı tarihten bu yana yüzde 10 olan NBŞ kotası 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yüzde 5'e, 2019 yılında da yüzde 2,5'a düşürülmüştür. Bu uygulama sonucu pancar üretim kotasında yaklaşık 1 milyon 500 tonluk artış üreticilerimize ilave pancar kotası olarak yansıtılmış, böylece pancar üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmıştır."

Elazığ Şeker Fabrikası 165 bin ton pancar işleyecek

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik de 2018 yılında işlenen 143 bin 500 ton pancardan 18 bin 275 ton kristal şeker, 5 bin 680 ton melas ve 48 bin 150 ton yaş küspe üretildiğini kaydetti.



Yapılan üretime karşılık çiftçiye 33 milyon 300 bin lira ödeme yaptıklarını aktaran Çelik, "Fabrikamız bu yıl 165 bin ton pancar işleyecek olup 92 gün kampanya yapacaktır. İşlenecek pancardan 21 bin 500 ton kristal şeker, yan ürün olarak 6 bin 600 ton melas ve 50 bin ton yaş küspe beklenmektedir. Buna karşılık pancar üreticilerimize yaklaşık 46 milyon lira pancar bedeli ödenecektir. Hedefimiz işlenen pancar miktarını 200 bin tona çıkarmaktır.

Pancar alım kampanyası, okunan duaların ardından başlatıldı.