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ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASINDA PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI - Son Dakika

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASINDA PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI

15.09.2021 16:38

ELAZIĞ'da bulunan şeker fabrikası tarafından 2021-2022 yılı pancar alım kampanyası başladı.

ELAZIĞ'da bulunan şeker fabrikası tarafından 2021-2022 yılı pancar alım kampanyası başladı. Kampanya kapsamında 235 bin ton pancarın işlenmesi hedefleniyor.

Türkşeker bünyesinde 1956 yılında kurulan Elazığ Şeker Fabrikası, 66'ncı pancar alım ve işleme kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında fabrikada açılış programı düzenlendi. Programa Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, fabrika çalışanları ve davetliler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken protokol konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra fabrikaya pancar getiren ilk 4 çiftçiye altın hediye edildi. Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle 2021-2022 yılı pancar alım kampanyası başlamış oldu. Kampanya kapsamında 3 ilde 1380 çiftçi ile 42 bin 535 dekar alana ekilen net 235 bin ton pancarın işlenerek 31 bin 500 ton kristal şeker, 9 bin 400 ton melas ve 65 bin ton yaş küspe elde edilmesi hedefleniyor.

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, "2020 yılında 43 bin dekar alana pancar ekimi yapılıp 245 bin ton pancar işlenmiş olup 134 gün kampanya yapılmıştır. Bu süre içerisinde 33 bin 500 ton kristal şeker üretilmiş, 10 bin 400 ton melas, 70 bin ton yaş küspe elde edilmiştir. Buna karşılık çiftçilerimize ise 86 milyon TL ödeme yapılmıştır. 2021 yılında 3 ilde 75 köyde 1380 çiftçi ile 42 bin 535 dekar alana 310 bin ton a kotası pancar sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan bu sözleşmeden tesellüm edilecek pancarın miktarı yaklaşık 260 bin ton olarak tahmin etmekteyiz. 260 bin ton pancardan 235 bin ton net pancar işlenecek olup 31 bin 500 ton kristal şeker, 9 bin 400 ton melas ve 65 bin ton yaş küspe elde edilecektir" dedi.

Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, geçen yıl 14 şeker fabrikasında üretilen 1 milyon 73 bin ton şeker üretimi ile son 20 yılın üretim rekorunu kırdığını dile getirerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca 11 bine yakın kişiye istihdam sağlayarak faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde ekonomiye değer katmanın gururunu yaşamaktayız. 2020 yılında şirketimiz tarafından 35 il, 1405 köy, 124 bin 279 hektar alanda 38 bin 238 pancar çiftçisi ile 8 milyon 582 bin 38 ton şeker pancarı üretilmiştir. Ülkemizde üretilen toplam 23 milyon ton şeker pancarı üretiminin %37'sini Türkşeker üretmiştir. Türkşeker bu yıl özellikle 138 bin ton ihraç amaçlı c şekeri üretmiştir ve bundan da 57 milyon dolar gelir elde edilmiştir."

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASINDA PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASINDA PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASINDA PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASINDA PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI

Milletvekili, Metin Bulut, Fabrika, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASINDA PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASINDA PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI - Son Dakika
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