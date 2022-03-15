Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 159 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika
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Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 159 yerleşim birimine ulaşılamıyor

15.03.2022 14:11
Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 159 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 159 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 159 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ilçelerden Baskil'de 3, Maden'de 2, Palu'da 4, Karakaçan'da 19, Kovancılar'da 15, Sivrice'de 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son 4 günden bu yana etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi ulaştığı ilçeye bağlı 2 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 24, ilçelerden Adaklı'da 7, Genç'te 16, Karlıova'da 38, Solhan'da 7, Yayladere'de 1 ve Yedisu'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

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Kar yağışından dolayı 23 yerleşim biriminin yolu kapandı Kar yağışından dolayı 23 yerleşim biriminin yolu kapandı

Bingöl, Şırnak, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 159 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika


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