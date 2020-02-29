Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Malatya'da da hissedildi - Son Dakika

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Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Malatya'da da hissedildi
6 saat önce
Sallanan avize Sokaktaki vatandaşlar MALATYA - AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:47 Kaynak: AA
Sallanan avize
Sokaktaki vatandaşlar MALATYA - AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mlatya'da da hissedildi.
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