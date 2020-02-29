Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Malatya'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Malatya'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Malatya'da da hissedildi

6 saat önce

Sallanan avize Sokaktaki vatandaşlar MALATYA - AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sallanan avize

Sokaktaki vatandaşlar MALATYA - AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mlatya'da da hissedildi.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Malatya'da da hissedildi

Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:47 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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