Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Tunceli'de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Tunceli'de hissedildi - Son Dakika

Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Tunceli'de hissedildi

6 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depreme ilişkin, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Tunceli'de hissedildi, System.String[]

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depreme ilişkin, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok." dedi.

Vali Sonel, yaptığı açıklamada, depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Deprem sonrası ilgili kurumlara gerekli talimatları verdiğini ifade eden Sonel, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok. Köylerimize de ulaşmaya çalışıyoruz. AFAD başta olmak üzere tüm ekiplerimiz teyakkuzda." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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