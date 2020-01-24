Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Hatay Merkez HATAY - AFAD : "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Elazığ'daki deprem, Malatya 'da da hissedildi.

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu