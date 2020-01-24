Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem İskenderun (21 saniye) Hatay Merkez HATAY - AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem

İskenderun (21 saniye)

Hatay Merkez HATAY - AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Elazığ'daki deprem, Malatya'da da hissedildi.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem

İskenderun, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi
Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 04:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]