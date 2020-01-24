Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem İskenderun (21 saniye) Hatay Merkez HATAY - AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:31 Kaynak: AA
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem
İskenderun (21 saniye)
Hatay Merkez HATAY - AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Elazığ'daki deprem, Malatya'da da hissedildi.
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