Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem Siirt'te de hissedildi - Son Dakika

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Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem Siirt'te de hissedildi
6 saat önce
Elazığ'daki 6,8'lik deprem Siirt'te de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Elazığ'daki 6,8'lik deprem Siirt'te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.
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