Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem - Çöken binada kurtarma çalışmaları - Son Dakika

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması ELAZIĞ - Elazığ 'da Sürsürü mahallesinde Ramada Otel yakınlarında çöken bir binada ekipler arama kurtarma çalışması yapıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu