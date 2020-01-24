Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem - Çöken binada kurtarma çalışmaları - Son Dakika

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Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem - Çöken binada kurtarma çalışmaları
6 saat önce
Çöken binadan görüntü Arama kurtarma ekiplerinin çalışması ELAZIĞ - Elazığ'da Sürsürü mahallesinde Ramada Otel yakınlarında çöken bir binada ekipler arama kurtarma çalışması yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Çöken binadan görüntü
Arama kurtarma ekiplerinin çalışması ELAZIĞ - Elazığ'da Sürsürü mahallesinde Ramada Otel yakınlarında çöken bir binada ekipler arama kurtarma çalışması yapıyor.
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