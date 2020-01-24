Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

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Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (2)
6 saat önce
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem ADIYAMAN - AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:18 Kaynak: AA
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem ADIYAMAN - AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Elazığ'daki deprem, Malatya'da da hissedildi.
Son Dakika Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu AB'den Elazığ'daki deprem için "dayanışma" mesajları geldi