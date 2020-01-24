Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

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Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (2)
6 saat önce
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem Market güvenlik kamerası Deprem sonrası dışarı çıkan vatandaşlar ŞANLIURFA - "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem
Market güvenlik kamerası
Deprem sonrası dışarı çıkan vatandaşlar
ŞANLIURFA - "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Elazığ'daki deprem, Şanlıurfa'da hissedildi.
Son Dakika Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu