Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

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Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (2)
7 saat önce
Vatandaşların deprem dolayısıyla sokaklara inmesi SİİRT - AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:07 Kaynak: AA
Vatandaşların deprem dolayısıyla sokaklara inmesi
SİİRT - AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Elazığ'daki deprem, Malatya'da da hissedildi.
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