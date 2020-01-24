Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (3)

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem Şanlıurfa'da hissedildi.

Elazığ'da meydana gelen deprem Şanlıurfa'da hissedildi. Kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen Kazancı Bedih ve gazelhanları anma programına izleyenler deprem nedeniyle meydana gelen sarsıntı nedeniyle panik yaşadı. Bazı izleyiciler salonu terki etti.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (3)

Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:03 Kaynak: AA
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