Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen deprem Şanlıurfa'da hissedildi. Kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen Kazancı Bedih ve gazelhanları anma programına izleyenler deprem nedeniyle meydana gelen sarsıntı nedeniyle panik yaşadı. Bazı izleyiciler salonu terki etti.