Elazığ Sivrice merkezli deprem Batman'da da hissedildi - Son Dakika

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Elazığ Sivrice merkezli deprem Batman'da da hissedildi
12 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Batman ile bazı ilçelerinde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Batman ile bazı ilçelerinde de hissedildi.
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