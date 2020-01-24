Elazığ Sivrice merkezli deprem Batman'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Sivrice merkezli deprem Batman'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ Sivrice merkezli deprem Batman'da da hissedildi

12 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Batman ile bazı ilçelerinde de hissedildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Batman ile bazı ilçelerinde de hissedildi.

Elazığ Sivrice merkezli deprem Batman'da da hissedildi

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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