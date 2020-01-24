Elazığ Sivrice merkezli deprem - İstasyon Caddesi'nde binanın çatısında yangın - Son Dakika

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Elazığ Sivrice merkezli deprem - İstasyon Caddesi'nde binanın çatısında yangın
6 saat önce
Elazığ Sivrice merkezli deprem İstasyon Caddesi'nde binanın çatısında yangın ELAZIĞ - Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Elazığ Sivrice merkezli deprem
İstasyon Caddesi'nde binanın çatısında yangın ELAZIĞ - Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstasyon Caddesi'nde bir binanın çatısında yangın çıktı.
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