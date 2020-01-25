Elazığ Sivrice merkezli deprem Şanlıurfa'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Sivrice merkezli deprem Şanlıurfa'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ Sivrice merkezli deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedilirken Siverek, Suruç ve Birecik ilçelerinde bazı evlerde hasar oluştu.

Elazığ'da meydana gelen Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedilirken Siverek, Suruç ve Birecik ilçelerinde bazı evlerde hasar oluştu.

Deprem nedeniyle Hacı Ömer Mahallesi'nde bir evin duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Karakoyun kırsal Mahallesi'nde ise bir evin duvarları yıkıldı, bir evin çatısı çöktü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hasar gördüğü belirlenen 5 evde inceleme yaptı.

Söz konusu evlerde yaşayanları ziyaret eden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, ev sakinlerinin güvenli noktalara tahliye edildiğini söyledi.

Deprem anında evde oturduklarını söyleyen Ersin Gözyuman, "Nasıl olduğunu anlayamadık. Önce bir uğultu duyduk, ardından da gürültü geldi. Evimizin çatısı çöktü, hep birlikte dışarı çıktık ve çok korktuk." dedi.

Öte yandan Birecik ilçesinde, Meydan Mahallesi'nde 10 dairenin bulunduğu 5 katlı bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle zabıta ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek binayı mühürledi.

Suruç ilçesinde de hissedilen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu, devlete hastanesindeki hastalar ve görevliler yaşanan sarsıntı nedeniyle dışarı çıktı.

Elazığ Sivrice merkezli deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:35 Kaynak: AA
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