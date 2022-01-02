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Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

02.01.2022 16:52

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Elazığ'da yapımı süren Atatürk Stadyumunda yangın çıktı.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da yapımı süren Atatürk Stadyumunda yangın çıktı. Kentin üzerini dumanlar kaplarken çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sürsürü Mahallesinde bulunan ve yapımı süren Atatürk Stadyumunun dış cephe yalıtımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

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İtfaiye, Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika


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