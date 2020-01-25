ELAZIĞ SÜRSÜRÜ'DE DİLEK APARTMANININ ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI - Son Dakika
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ELAZIĞ SÜRSÜRÜ'DE DİLEK APARTMANININ ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

ELAZIĞ SÜRSÜRÜ'DE DİLEK APARTMANININ ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 4 katlı 2 bloktan oluşan Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğraflarında oldukça yıpranmış bir yapı olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Apartmanın çökmeden önceki fotoğrafları

-Çökmeden sonraki drone fotoğrafları


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:18 Kaynak: DHA
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