ELAZIĞ SÜRSÜRÜ'DE DİLEK APARTMANININ ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI (TEKRAR) - Son Dakika

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 4 katlı 2 bloktan oluşan Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğraflarında oldukça yıpranmış bir yapı olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

----

-Apartmanın çökmeden önceki fotoğrafları

-Çökmeden sonraki drone fotoğrafları