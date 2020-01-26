ELAZIĞ SÜRSÜRÜ'DE DİLEK APARTMANININ ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI (TEKRAR) - Son Dakika

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ELAZIĞ SÜRSÜRÜ'DE DİLEK APARTMANININ ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI (TEKRAR)
6 saat önce
ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.
Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 4 katlı 2 bloktan oluşan Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğraflarında oldukça yıpranmış bir yapı olduğu görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Apartmanın çökmeden önceki fotoğrafları
-Çökmeden sonraki drone fotoğrafları
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