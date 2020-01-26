Elazığ sürsürü'de dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ sürsürü'de dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları - Son Dakika

Elazığ sürsürü'de dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 4 katlı 2 bloktan oluşan Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğraflarında oldukça yıpranmış bir yapı olduğu görülüyor.

Elazığ sürsürü'de dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:01 Kaynak: DHA
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