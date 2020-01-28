Elazığ sürsürü mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor - Son Dakika
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Elazığ sürsürü mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor

6 saat önce

Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyorELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.

Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor

ELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde bulunan depremde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı Dilek Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilek Apartmanı sakinlerine ait enkazda kalan eşyaları da çıkarmaya başladı.

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Haber: Can ÇELİK/ ELAZIĞ (DHA)

Elazığ sürsürü mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
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