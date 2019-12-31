Elazığ tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi - Son Dakika

Elazığ tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi

6 saat önce

ELAZIĞ Tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.

ELAZIĞ Tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi

Elazığ tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
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