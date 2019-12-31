Elazığ tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi - Son Dakika

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Elazığ tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi
6 saat önce
ELAZIĞ Tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Tabela takarken 2'nci kattan düştü, güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi
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