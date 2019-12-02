Son Dakika Haberleri: Elazığ takımlarının bu hafta yüzü güldü
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Elazığ takımlarının bu hafta yüzü güldü

6 saat önce

Elazığ'ın profesyonel liglerde mücadele eden takımlarının tamamı haftasonu oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrıldı.

Elazığ takımlarının bu hafta yüzü güldü, System.String[]

Elazığ'ın profesyonel liglerde mücadele eden takımlarının tamamı haftasonu oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrıldı.


Elazığ'ın profesyonel lig ekipleri haftasonu oynadıkları maçlardan galibiyet aldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden B. Elazığspor, Pazar günü konuk ettiği Vanspor FK'yı 3-1 yenerek iyi gidişatını sürdürdü. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor FK da deplasmanda Kemerspor 2003 karşısında 4-0'lık farklı galibiyetle moral buldu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare ise evinde Adana Basketbol'u 95-86 yenerek taraftarlarını sevince boğdu.


Öteyandan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekibi Fırat Üniversitesi de deplasmanda Gaziantep Ankasspor'u 1-0 mağlup etti. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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