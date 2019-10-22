Son Dakika Haberleri: Elazığ-tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu
Son Dakika Güncel Elazığ-tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu

Elazığ-tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu

24 dakika önce

Elazığ'da tarlada temizlik yapan köylüler, 150 yıllık olduğu tahmin edilen değirmen taşı buldu.

Elazığ'da tarlada temizlik yapan köylüler, 150 yıllık olduğu tahmin edilen değirmen taşı buldu.

Merkeze bağlı Toraman Köyü sakinleri, temizlik çalışması yaptıkları tarlalarında, toprağa gömülü değirmen taşı buldu. İş makinesi yardımıyla çıkarılan değirmen taşı, köylüler tarafından korumaya alındı. 150 yıl önce, tarlanın olduğu yerde değirmen olduğunu anlatan köylülerden Mustafa Poyraz, buldukları taşın o döneme ait olabileceğini söyledi. Poyraz, Köyde tarla temizliği yaparken, değirmen taşına rastladık. Değirmen taşının çıktığı yerde, çok eskiden bir değirmen olduğunu yaşlılarımız söylerdi. Biz de iş makinesiyle çıkarıp, korumaya aldık. Değirmen taşının Ermeniler zamanından kaldığı tahmin ediliyor dedi.

Elazığ Müze Müdürlüğü ekiplerinin değirmen taşında inceleme yapacakları bildirildi.

Elazığ-tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
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