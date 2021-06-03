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Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Toplantısı Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Toplantısı Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Yapıldı

03.06.2021 12:21
Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Toplantısı Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Yapıldı, System.String[]

Elazığ'da 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi için toplantı gerçekleştirildi.

Elazığ'da 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi için toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Organize Sanayi Bölge Başkanı Suat Öztürk ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Endüstri Park Yatırım Merkezi toplantısı valilikte yapıldı. Düzenlenen programda yapılması planlanan, 40 bin metrekare alan üzerinde kurulacak ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak yatırımlar görüşüldü.

24 Ocak 2020 depreminden sonra devletin vatandaşların yaşamış olduğu sıkıntıları bertaraf etmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, "Diğer taraftan da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Fırat Kalkınma Ajansı marifetiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yüzlerce projeye destek vermeye devam ediyor. Bu projelerden birisi de Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi olarak gündemimizde. Bu proje yaklaşık 40 bin metrekare alanda kreşleriyle içerisindeki kafeteryalarıyla, sosyal donatılarıyla, kapalı alanlarıyla çalışırken de dinlenebilecek bir alan. 5 adet bin metrekare 9 adet de bin 500 metrekarelik toplamda 18 bin 500 metrekarelik iş alanları ile son derece modern ve ilimize hizmet edecek 2 bin 500 vatandaşımıza istihdam edecek çok güzel bir yatırım haline gelecek. İnşallah önümüzdeki süreçte yatırımın kısa süre içerisinde bitirilerek inşaat ve diğer işlemlerin özel idaremiz ve organize sanayi bölgemiz ve Fırat Kalkınma Ajansımız ile birlikte bu projenin hızlı bir şekilde yürütülmesini etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz. Boşa gidecek zamanımız yok. Hızlı bir şekilde normalde dönmek durumundayız. Elazığ her geçen gün ilerleyip gelişiyor. Bu ilerlemede başta Cumhurbaşkanımıza ilimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

İstihdam, Yatırım, Elazığ, Fırat, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Toplantısı Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika


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