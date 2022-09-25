Gürsel Erol: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Elazığ'a Bir Okul İstiyoruz" - Son Dakika
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Gürsel Erol: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Elazığ'a Bir Okul İstiyoruz"

25.09.2022 12:20

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası geçtiğimiz 4 yıl boyunca yapılan hizmetler ve yatırımların anlatıldığı bir tanıtım toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda konuşma yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na hitaben: “Ticaret Odası Başkanımıza taleplerde bulunuldu ve bu taleplerin çoğu da karşılanmış. Elazığ’da eğitimle ilgili sorunlarımız var, okullarımızla ilgili sorunlarımız var. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Elazığ’a bir okul istiyoruz” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası son 4 yıl boyunca yapılan hizmetler ve yatırımların anlatıldığı bir tanıtım toplantısı düzenledi. burada konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na hitaben: "Ticaret Odası Başkanımıza taleplerde bulunuldu ve bu taleplerin çoğu da karşılanmış. Elazığ'da eğitimle ilgili sorunlarımız var, okullarımızla ilgili sorunlarımız var. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Elazığ'a 24 derslikli bir okul istiyoruz" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası geçin 4 yıl boyunca yapılan hizmetler ve yatırımların anlatıldığı bir tanıtım toplantısını dün düzenledi. Programa eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Fırat Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, KGF Başkanı Erdoğan Özegen, bölge oda başkanları ve kadın girişimciler katıldı.

"BİZ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NDEN ELAZIĞ'A BİR OKUL İSTİYORUZ"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği lansman ve Ekonomiye Değer katanlar Ödül Töreni programında konuştu. Erol, deprem ve pandemi dolayısı ile çok zor zamanlardan geçen Elazığ için TOBB'den Elazığ için bir okul yapılmasını talep etti. Erol, şöyle konuştu:

"Değerli iş adamları sizlere canı gönülden teşekkür ederim. Pandemi ve deprem süreciyle birlikte şehrin ekonomisinin gerilediği, insanların çaresizliği ve umutsuzluğu yaşadığı sürede işletmelerinizi bütün zorluklara rağmen ayakta tutarak istihdam oluşturduğunuz için, fakir fukaranın evine götürdüğü ekmeği kesmediğiniz için, insanlara yardım ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ticaret Odası Başkanımıza taleplerde bulunuldu ve bu taleplerin çoğu da karşılanmış. Elazığ'da eğitimle ilgili sorunlarımız var, okullarımızla ilgili sorunlarımız var. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Elazığ'a bir okul istiyoruz. Odalar ve : orsalar Birliği'miz Elazığ'a 24 derslikli bir okul yapsın. Niye okul yapsın? Bu il devletine, vatanına sadakatle bağlı olan bir il. Gerçekten devletçi, cumhuriyetçi, milliyetçi bir kent dokusu var burada. Okullarımız olsun ki çocuklarımız okuyabilsin, okusunlar ki bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini asla unutmasınlar. Bu duygu ve düşüncelerle, etkinliklerimizde, hizmetlerinizden dolayı Elazığ Ticaret Odası'na teşekkür ederim."

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Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek: 'Türkiye'yi Et ve Süt Konusunda Büyük Bir Tehlike Beklemektedir' Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek: 'Türkiye'yi Et ve Süt Konusunda Büyük Bir Tehlike Beklemektedir'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gürsel Erol: 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Elazığ'a Bir Okul İstiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürsel Erol: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Elazığ'a Bir Okul İstiyoruz" - Son Dakika
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