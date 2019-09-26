ELAZIĞ TKDK, süt üretimini aşkla yapanları Sütaş ile buluşturdu

SÜTAŞ Orta ve Doğu Anadolu Bölge Ticaret Müdürü Musa Öztürk, TKDK desteklerinden faydalanmış, işini aşk ile yapan süt üreticileriyle Elazığ TKDK İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda buluştu. Yapımı devam eden Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık Yatırımı Tesislerinin bölgede izleyeceği çalışma usulleri ile ilgili bilgilendirme toplantısına üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

TKDK öncülüğünde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan İl Koordinatör Vekili Muharrem Kayıkçı "Üreticilerimize sadece hibe desteği vermekle kalmayıp aynı zamanda üreticiye pazar imkanının çoğalması için destek olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile aramızda bulunan SÜTAŞ Orta ve Doğu Anadolu Bölge Ticaret Müdürü Musa Öztürk Bey ve siz değerli üreticilerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

SÜTAŞ Orta ve Doğu Anadolu Bölge Ticaret Müdürü Musa Öztürk şunları ifade etti: " Bugün burada bir arada olmamızı sağlayan TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü yetkililerine ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İl Koordinatörü ve tüm uzmanların, Bingöl'de yapımı devam eden SÜTAŞ yatırımını en az bizler kadar önemsediklerini görüyorum. Elazığ TKDK, Elazığ'daki süt üreticilerini sektör STK'ları ile birlikte organize edip, üreticinin yatırımı yerinde görmelerine öncülük ederek yatırıma verdiği önemi göstermiştir. Ben, bugün sizleri SÜTAŞ'ın yol haritası ile ilgili bilgilendirip, SÜTAŞ'ın çalışma prensipleri hakkında açıklamalarda bulunacağım. Sizlerin sektör ile ilgili beklentileriniz bizim için aydınlatıcı olacaktır. Değerli süt üreticileri; Biz kocaman bir aileyiz. SÜTAŞ "Çiftlikten Sofraya" entegre iş modeli ile ottan sofralara ulaşan tüm süreci yönetiyor ve denetliyor.

Sözleşmeli silaj üretimi yapıp bayi pörtföyü olmadan doğrudan üreticiye sabit rasyonla kesif yem temin etme imkanı sağlayacağız. Dolayısıyla üreticimiz hem daha kazançlı olacak hem de sütteki besin miktarı daha iyi bir seviyede olacaktır. Yaklaşık 30 bin müstahsille çalışıp bu bayrağı uluslararası arenada zirvede sizlerin emeğiyle beraber dalgalandırmaya çalışıyoruz. Yönetimimiz bölgede yatırım kararı almışsa bunun en büyük sebebi sizlersiniz ve ortaya çıkmaya müsait büyük bir üretim enerjisinin varlığıdır. Bingöl'e kuracağımız süt tesislerimiz günlük 1000 ton süt işleme kapasiteli olup ilk etapta seneye bu zamanlar süt tesislerimizin üretime başlamasını hedefliyoruz.Bugüne kadar yapılan çalışmalarımız bizim üretime geçeceğimiz takvimi başarıyla desteklemektedir. Bingöl ve çevre iller, hem süt üretimi hem de bitkisel üretim yönünden verimli çalışacağımız alanlardır. Elazığ, hem üretici profili açısından hem de iklim ve arazi açısından verimli çalışabileceğimiz illerimizden. Arkadaşlarımızın bize hazırladıkları rapora baktığımızda TKDK destekleriyle beraber modern tesisler kurulmuş ve hepsinde soğuk süt zinciri mevcuttur. Yine işletmelerimizin hemen hemen hepsine ulaşım çok rahat sağlanmaktadır. Başta da ifade ettiğim gibi biz yerel firmalarla rekabet etmek için gelmiyoruz. Biz üreticinin pazar sıkıntısı çekmeden üretim yapabilmesi için geliyoruz. Kaliteli üretim ve bilinçli üretici modelini oturtmak için geliyoruz. Tire'de Aksaray'da bunun örnekleri var. SÜTAŞ Aksaray ilimizde faaliyete geçmeden günlük süt üretimi 180 tondu. Bizimle beraber Aksaray'da günlük süt üretimi 1200 tona çıktı. Müstahsillerimize süt fazlamız var demeyiz ve müstahsillerimizin alacaklarını zamanında hesaplarına aktarırız. İnşallah burada da süt alımına başlarsak daha mutlu üretici profilini büyüteceğiz. Bölge üreticisi için yüksek derecede önem verdiğimiz bu yatırımın yine siz değerli üreticilerimiz tarafından sahiplenilmesi benim taşıdığım sorumluluğumu daha da gönüllü bir şekilde arttırmıştır. Hepinize teşekkür ediyorum ve bu toplantı sonucunda üreticilerimizin işini daha fazla heyecanla yapmalarını umuyorum" dedi.

Bilgilendirme sonrasında üreticiler süt alım tarihi, fiyat garantisi, süt desteği, yem tedariği, süt hayvanı temini ve yetiştiricilik eğitimi gibi konularda sorular sorduktan sonra SÜTAŞ yetkililerine ve TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü'ne teşekkür ettiler.