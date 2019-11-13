Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı (2)

2 KİŞİ ÖLDÜ

Eazığ'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışırken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Selahattin Yıldırım (45) ve Ferdi Akbulut (31), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, diğer yaralının tedavisi sürüyor.